В Иркутске начались чемпионат и первенство Сибири по плаванию

На соревнования приехало более 400 пловцов из 8 регионов



В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» 8 октября начались чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию. В соревнованиях принимают участие более 400 пловцов из восьми сибирских регионов.



Спортсмены будут соревноваться на различных дистанциях вольным стилем, брассом, на спине, комплексным плаванием, баттерфляем. В программу соревнований также включены эстафеты. В соревнованиях участвуют пловцы из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия.



- Сегодня здесь соревнуются сильнейшие спортсмены из Сибирского федерального округа, в том числе члены сборной команды России по плаванию. Данные соревнования являются отборочными для участия в чемпионате России и всероссийских соревнованиях «Резерв России». Поэтому я уверен, борьба будет серьёзная, и мы ожидаем высоких результатов, – отметил замминистра спорта Павел Богатырёв.



Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию будут проходить в комплексе «Солнечный» четыре дня и завершатся 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

