В Чите проведут первый тур чемпионата России по волейболу

Участвовать в нём будут женские команды класса Б



С 15 по 20 октября в столице Забайкальского края пройдёт первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд класса Б. В состязаниях примут участие порядка ста спортсменов из Новосибирска, Иркутска, Омска, Барнаула и Читы.



Начало соревнований состоится 16 октября в 16:00 в спортивном комплексе «Олимпиец». На площадке встретятся команды из Новосибирской области и Иркутска. Торжественное открытие чемпионата России начнётся в 18:00. После официальной части будет проведена встреча команды «Забайкалка» и команды из Омска, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

