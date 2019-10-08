Участвовать в нём будут женские команды класса Б
С 15 по 20 октября в столице Забайкальского края пройдёт первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд класса Б. В состязаниях примут участие порядка ста спортсменов из Новосибирска, Иркутска, Омска, Барнаула и Читы.
Начало соревнований состоится 16 октября в 16:00 в спортивном комплексе «Олимпиец». На площадке встретятся команды из Новосибирской области и Иркутска. Торжественное открытие чемпионата России начнётся в 18:00. После официальной части будет проведена встреча команды «Забайкалка» и команды из Омска, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите проведут первый тур чемпионата России по волейболу
Общество, Фото:
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