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Иркутские юные пожарные победили на всероссийском смотре дружин

Иркутские юные пожарные победили на всероссийском смотре дружин
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В аэропорту триумфаторов встречал оркестр МЧС

Иркутские школьники стали победителями V всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных России. Юных огнеборцев с почестями и оркестром МЧС встретили 7 октября в иркутском аэропорту. Конкурс, который традиционно проводится под эгидой всероссийского добровольного пожарного общества, проходил с 1 по 5 октября на базе пансионата «Университетский» МГУ в Москве.

На протяжении пяти дней за призовые места боролись 10 команд из Московской, Ростовской, Саратовской областей, Калуги, Санкт-Петербурга, Кирова, Тюмени, Камчатского края, Республики Дагестан. Иркутскую область представляла команда «Огнеборцы» средней школы №14 города Иркутска – это девять ребят от 14 до 16 лет, которые показали отличные результаты во время отборочного тура.

Как сообщает пресс-служба правительства области, иркутяне с честью прошли все испытания: эстафеты, конкурсы стенгазет и агитбригад, построения, пожарные состязания. И стали победителями финала.

- Мы очень серьезно подошли к подготовке ребят. Более двух лет тренировали их по пожарной безопасности, первой помощи, истории ВДПО. Тушить огонь по всем правилам и нормам их учил сотрудник Иркутского ГО ВДПО, лучший перезарядчик России 2018 года Антон Мельничук. Благодаря его урокам удалось добиться такого высокого результата. В личном первенстве Роман Калашников завоевал титул лучшего «тушилы». За все время обучения на полигоне ВДПО было потушено свыше 100 противней горючей смеси. Даже несмотря на отсутствие профессиональной строевой подготовки, как у кадетов, наши дюповцы взяли в этой номинации второе место. Это наша большая победа и огромная работа, – отметила начальник отдела организации массовых мероприятий Иркутского городского отделения всероссийского добровольного пожарного общества Анна Васильева.
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