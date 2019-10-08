В играх участвуют восемь команд из Иркутска и две из Улан-Удэ
11 и 12 октября в Иркутске состоятся игры Байкальской лиги КВН. Полуфиналы пройдут в актовом зале Иркутского национального исследовательского технического университета.
11 октября сыграют команды: «Иркутский Политех» (ИРНИТУ), «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), «Райан Гослинг» (БГУ), «Фараоны» (ВСИ МВД), «Соединенные штаты Сибири» (ИрГАУ). Начало игры в 19 часов.
12 октября за проход в финал будут бороться: сборная МУПов г. Иркутска, Сборная ИГУ, «На брудершафт» (ИГУ), «Феникс» (ИрГАУ), «Такие разные буряты» (г. Улан-Удэ). Начало игры в 18 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Возрастное ограничение 16+
Полуфинал Байкальской лиги КВН состоится в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зугалаец стал лучшим в соревнованиях по вольной борьбе
Гран-при конкурса «Ветеранское подворье» досталось семье Чуприных
Участвовать в нём будут женские команды класса Б
В играх участвуют восемь команд из Иркутска и две из Улан-Удэ
В программе заявлено более 180 мероприятий
На соревнования приехало более 400 пловцов из 8 регионов
Выездные акции в Улан-Удэ пройдут с 9 по 11 октября
Будет остановлено движение с 58 по 60 км
Кровь можно будет сдать на площади Советов на мобильной станции переливания крови
Также звезда получил предостережение после пикета у стен Кремля
7 октября на сцене колледжа искусств имени Чайковского выступил баянный дуэт SiB-DUO
Митрополит Савватий успел увидеться с отцом
«Большие гастроли» Новокузнецкого драматического театра скоро в Улан-Удэ
Сборная Бурятии победила в командном первенстве
Сейчас формируется выставочная экспозиция республики