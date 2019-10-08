Полуфинал Байкальской лиги КВН состоится в Иркутске

В играх участвуют восемь команд из Иркутска и две из Улан-Удэ



11 и 12 октября в Иркутске состоятся игры Байкальской лиги КВН. Полуфиналы пройдут в актовом зале Иркутского национального исследовательского технического университета.



11 октября сыграют команды: «Иркутский Политех» (ИРНИТУ), «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), «Райан Гослинг» (БГУ), «Фараоны» (ВСИ МВД), «Соединенные штаты Сибири» (ИрГАУ). Начало игры в 19 часов.



12 октября за проход в финал будут бороться: сборная МУПов г. Иркутска, Сборная ИГУ, «На брудершафт» (ИГУ), «Феникс» (ИрГАУ), «Такие разные буряты» (г. Улан-Удэ). Начало игры в 18 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



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