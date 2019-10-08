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В Улан-Удэ поймали косулю и выпустили в лес

В Улан-Удэ поймали косулю и выпустили в лес
Общество, 
Испуганная косуля бегала по Элеватору и другим районам

Накануне по улицам столицы Бурятии бегала косуля. Животное было замечено в районе Элеватора и железнодорожного вокзала. Видео с косулей было опубликовано сегодня утром в паблике «Аноним 03».

«Ну как. Потерялся малыш. Отстал от мамы или убили маму охотники», «Бедная, она на Элеваторе вчера бегала», - пишут горожане под записью.



Сегодня выяснилось, что косуля была поймана и выпущена в лес.

- Мы отловили животное, ветеринар её осмотрел. Затем выпустили косулю в лес в районе Верхней Березовки – примерно на километров 20 отъехали в сторону Прибайкальского района, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года пойманная в Улан-Удэ косуля погибла.

- Сколько мы косуль ни спасали, они чаще погибают от стресса (молодые как-то переносят, взрослые особи - нет). Адреналин, который выбрасывается от испуга, разрушает им сердце. Оно бьётся, видимо, учащённо, с нагрузками – и не выдерживает, - поясняли тогда специалисты.
косуля дикие животные
 
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