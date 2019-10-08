Концерт начнётся в 18 часов
Сегодня, 8 октября, в 18:00 на площади Советов в Улан-Удэ состоится концерт для болельщиков чемпионата мира по боксу среди женщин «I love Ulan-Ude» (16+).
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Для зрителей выступят Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Тимур Болотов, «Лаккитон», Алина Намсараева, Анна Комолова, танцоры из «Угол зрения» и Angels, а также Алихан Dze.
- Скучно точно не будет! Приходите и отвлекитесь от серых осенних будней, - сообщают организаторы.
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Соревнования проходят в ФСК с 3 по 13 октября. В международном турнире принимают участие более 200 спортсменок из 57 стран.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятый соревновательный день чемпионата мира по боксу в 1/8 победили две россиянки Екатерина Дынник и Екатерина Пальцева.
Сегодня в центре Улан-Удэ для болельщиков бокса покажут концерт
Общество, Фото:
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