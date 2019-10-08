На заседании обсудят проблемы и стратегию развития языка
В рамках Дня бурятского языка 9 октября в Национальной библиотеке Бурятии состоится круглый стол «Вопросы развития бурятского языка», сообщают в комитете по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и республики.
В круглом столе примут участие представители общественных объединений Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, образовательных учреждений, научных учреждений и высших учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления.
Анонс мероприятия сделал руководитель администрации главы республики Баир Цыренов на странице в Facebook.
- Участники обменяются мнениями о проблемах развития языка на современном этапе и обсудят пути реализации Стратегии развития бурятского языка. Круглый стол станет первым в череде планируемых диалоговых мероприятий направленных на выработку эффективных механизмов сохранения бурятского языка, - сообщил Баир Цыренов.
На круглом столе будут представлены доклады о состоянии и проблемах функционирования бурятского языка в современном мире, также запланированы выступления представителей районов республики, занимающихся сохранением бурятского языка, в том числе его диалектных форм.
Всех желающих приглашают с 15 до 17 часов в конференц-зал Национальной библиотеки Бурятии.
В Улан-Удэ пройдёт круглый стол по развитию бурятского языка
Общество, Фото:
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