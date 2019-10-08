В Улан-Удэ пройдёт круглый стол по развитию бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На заседании обсудят проблемы и стратегию развития языка



В рамках Дня бурятского языка 9 октября в Национальной библиотеке Бурятии состоится круглый стол «Вопросы развития бурятского языка», сообщают в комитете по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и республики.



В круглом столе примут участие представители общественных объединений Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, образовательных учреждений, научных учреждений и высших учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления.



Анонс мероприятия сделал руководитель администрации главы республики Баир Цыренов на странице в Facebook.



- Участники обменяются мнениями о проблемах развития языка на современном этапе и обсудят пути реализации Стратегии развития бурятского языка. Круглый стол станет первым в череде планируемых диалоговых мероприятий направленных на выработку эффективных механизмов сохранения бурятского языка, - сообщил Баир Цыренов.



На круглом столе будут представлены доклады о состоянии и проблемах функционирования бурятского языка в современном мире, также запланированы выступления представителей районов республики, занимающихся сохранением бурятского языка, в том числе его диалектных форм.



Всех желающих приглашают с 15 до 17 часов в конференц-зал Национальной библиотеки Бурятии.









