В Бурятии от работы в летних лагерях отстранили трёх судимых

В Бурятии подвели итоги работы оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019»



Всего было проверено около 3200 работников детских оздоровительных организаций на наличие судимости.



- Выявлено 11 лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В том числе, трое граждан, подпадающих под действие законодательно установленных ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства. Впоследствии они отстранены от работы в детских учреждениях, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Чрезвычайных происшествий в местах организованного отдыха несовершеннолетних не зарегистрировано.

