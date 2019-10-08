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В Бурятии от работы в летних лагерях отстранили трёх судимых

В Бурятии от работы в летних лагерях отстранили трёх судимых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии подвели итоги работы оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019»

Всего было проверено около 3200 работников детских оздоровительных организаций на наличие судимости.

- Выявлено 11 лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В том числе, трое граждан, подпадающих под действие законодательно установленных ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства. Впоследствии они отстранены от работы в детских учреждениях, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Чрезвычайных происшествий в местах организованного отдыха несовершеннолетних не зарегистрировано.
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