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В Бурятии не болеют гриппом

В Бурятии не болеют гриппом
Общество,  Фото:pixabay.com
Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне

В Бурятии заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне и не превышает эпидемических порогов. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В Бурятии планируется привить от гриппа более 500 тысяч человек, что составляет более 50% от численности населения республики.

- Для иммунизации населения в рамках Национального календаря в республику поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме - в количестве 508 863 дозы: для иммунизации детского населения – 213 863 дозы, для взрослого населения 295 000 доз, - сообщили в Роспотребнадзоре.

На сегодня привито 374 676 человек, что составило 38,7% от численности населения или 75,7% от плана вакцинации.

Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства.

В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа проводится бесплатно следующим категориям населения: дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лица старше 60 лет.

Лица из групп риска, не вошедшие в Национальный календарь профилактических прививок, такие как работники торговли, общественного питания, промышленных и других предприятий, могут быть привиты за счёт средств работодателей или других источников финансирования.

- Стоит отметить, что затраты работодателей на проведение вакцинации своих работников против гриппа значительно меньше затрат, связанных с их болезнью во время подъёма заболеваемости. Поэтому работодателям необходимо позаботиться сейчас о приобретении противогриппозных вакцин и вакцинации своих работников, - рекомендуют в Роспотребнадзоре.
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