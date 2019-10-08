Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне
В Бурятии заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне и не превышает эпидемических порогов. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии планируется привить от гриппа более 500 тысяч человек, что составляет более 50% от численности населения республики.
- Для иммунизации населения в рамках Национального календаря в республику поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме - в количестве 508 863 дозы: для иммунизации детского населения – 213 863 дозы, для взрослого населения 295 000 доз, - сообщили в Роспотребнадзоре.
На сегодня привито 374 676 человек, что составило 38,7% от численности населения или 75,7% от плана вакцинации.
Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства.
В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа проводится бесплатно следующим категориям населения: дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1-11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лица старше 60 лет.
Лица из групп риска, не вошедшие в Национальный календарь профилактических прививок, такие как работники торговли, общественного питания, промышленных и других предприятий, могут быть привиты за счёт средств работодателей или других источников финансирования.
- Стоит отметить, что затраты работодателей на проведение вакцинации своих работников против гриппа значительно меньше затрат, связанных с их болезнью во время подъёма заболеваемости. Поэтому работодателям необходимо позаботиться сейчас о приобретении противогриппозных вакцин и вакцинации своих работников, - рекомендуют в Роспотребнадзоре.
В Бурятии не болеют гриппом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне
В Улан-Удэ вновь пройдёт акция «Время разделять»
Участником всемирного челленджа стала «Байкальская гавань»
Тогда на месте Байкала были мелкие озёра, по берегам которых бродили носороги
По словам лам, такая помощь «очистит карму от всех проблем в создании семьи в будущей жизни и укрепит семейные узы в нынешней»
Иркутянка задыхалась из-за аллергического приступа
Бывший сумоист ровно год назад дал слово журналистам, что займётся собой
Победу одержали Екатерина Дынник и Екатерина Пальцева. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с пятого дня чемпионата мира
Жители сами приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя
Общественники просят прокуратуру оценить действия чиновников, разрешивших установить лестницу на проезжую часть
Произошла коммунальная авария
На трассах мобилизовано около ста единиц техники
Женщина обратилась в прокуратуру
Лодки придётся поставить на зимнее хранение
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода