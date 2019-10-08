Кровь можно будет сдать на площади Советов на мобильной станции переливания крови
25 и 26 октября с 8:30 до 13:00 часов в Улан-Удэ на площади Советов пройдёт «День донора» на базе мобильной станции переливания крови.
Служба крови Бурятии напоминает, что стать донором может любой желающий человек от 18 лет, с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.
За двое суток перед процедурой не употребляйте алкоголь, накануне кроводачи исключите жирную, копчёную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Очень важен повторный визит донора через 6 месяцев либо для сдачи крови, либо для сдачи анализов на инфекции.
Польза донорства:
- донор всегда держит на контроле своё состояние здоровья, так как при каждой донации ему делается широкий спектр анализов крови;
- донор меньше подвержен различным заболеваниям, потому что регулярное обновление крови повышает иммунитет.
Каждый, сдавший кровь и её компоненты, получает освобождение от работы или учёбы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха (ст. 186 Трудового кодекса РФ), а также компенсацию на обед – 600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РБ.
«День донора» пройдёт в центре Улан-Удэ
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