«День донора» пройдёт в центре Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Кровь можно будет сдать на площади Советов на мобильной станции переливания крови



25 и 26 октября с 8:30 до 13:00 часов в Улан-Удэ на площади Советов пройдёт «День донора» на базе мобильной станции переливания крови.



Служба крови Бурятии напоминает, что стать донором может любой желающий человек от 18 лет, с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.



За двое суток перед процедурой не употребляйте алкоголь, накануне кроводачи исключите жирную, копчёную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Очень важен повторный визит донора через 6 месяцев либо для сдачи крови, либо для сдачи анализов на инфекции.



Польза донорства:

- донор всегда держит на контроле своё состояние здоровья, так как при каждой донации ему делается широкий спектр анализов крови;

- донор меньше подвержен различным заболеваниям, потому что регулярное обновление крови повышает иммунитет.



Каждый, сдавший кровь и её компоненты, получает освобождение от работы или учёбы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха (ст. 186 Трудового кодекса РФ), а также компенсацию на обед – 600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РБ.

