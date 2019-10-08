Улан-удэнцы смогут сдать бутылки и пакеты на переработку

В Улан-Удэ вновь пройдёт акция «Время разделять»



12 октября с 10 до 12 часов пройдёт завершающая в этом году акция «Время разделять».



- Вы можете принести отсортированное вторсырье и сдать на переработку, тем самым уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон. Вторсырьё должно быть относительно чистым - без пищевых и химических остатков. Пакеты и бутылки сполоснуть водой и высушить, - отмечают организаторы.



Что можно принести на акцию:



1. макулатуру (картон, газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в том числе глянцевые);

2. пластиковые бутылки от воды, напитков, кроме ярко салатного цвета и фиолетовых, в смятом виде;

3. бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры);

4. алюминиевые банки;

5. стеклянные бутылки 0,5 и 1 л, банки;

6. пакеты, тепличная плёнка, полиэтиленовая пленка и мешочки, чистые и сухие.



На акции не будут принимать:



- коробки от чая, каш, конфет и т.п.;

- контейнеры, пластиковые баночки от витаминов, БАДов и т.п.;

- жестяные, консервные банки;

- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.)



Вторсырьё можно принести в следующие точки:



1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)

2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу слева);

3. п. Восточный, на площадке перед магазином «Абсолют»;

4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);

5. Музей истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);

6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.



Горожанам напоминают - если по каким-то причинам они не смогут принести отсортированное вторсырьё на акцию, то всегда могут сдать его самостоятельно в пункты приёма:



- «Эко-Транс» – тел. +7(3012) 62-36-41;

- «Чистый город» – тел. +7(3012) 22-44-65.



Батарейки можно сдать в МИП «Байкалия» - Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70а, тел. 632564, бесплатно.



Также организаторы напомнили всем об основах разумного потребления:



- пользоваться тканевой сумкой, авоськой, экомешочками;

- пользоваться многоразовой бутылкой (лучше из стекла, если пластик, то РР, маркировка 5);

- отказаться от пластиковой упаковки – заменить на многоразовую, бумажную, тканевую;

- сдавать на переработку то, что можно - в пункты приёма или приносить на акции.



