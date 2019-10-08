Улан-удэнцы смогут сдать бутылки и пакеты на переработку

В Улан-Удэ вновь пройдёт акция «Время разделять»
12 октября с 10 до 12 часов пройдёт завершающая в этом году акция «Время разделять».
- Вы можете принести отсортированное вторсырье и сдать на переработку, тем самым уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон. Вторсырьё должно быть относительно чистым - без пищевых и химических остатков. Пакеты и бутылки сполоснуть водой и высушить, - отмечают организаторы.
Что можно принести на акцию:
1. макулатуру (картон, газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в том числе глянцевые);
2. пластиковые бутылки от воды, напитков, кроме ярко салатного цвета и фиолетовых, в смятом виде;
3. бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры);
4. алюминиевые банки;
5. стеклянные бутылки 0,5 и 1 л, банки;
6. пакеты, тепличная плёнка, полиэтиленовая пленка и мешочки, чистые и сухие.
На акции не будут принимать:
- коробки от чая, каш, конфет и т.п.;
- контейнеры, пластиковые баночки от витаминов, БАДов и т.п.;
- жестяные, консервные банки;
- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.)
Вторсырьё можно принести в следующие точки:
1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)
2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу слева);
3. п. Восточный, на площадке перед магазином «Абсолют»;
4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);
5. Музей истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);
6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.
Горожанам напоминают - если по каким-то причинам они не смогут принести отсортированное вторсырьё на акцию, то всегда могут сдать его самостоятельно в пункты приёма:
- «Эко-Транс» – тел. +7(3012) 62-36-41;
- «Чистый город» – тел. +7(3012) 22-44-65.
Батарейки можно сдать в МИП «Байкалия» - Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70а, тел. 632564, бесплатно.
Также организаторы напомнили всем об основах разумного потребления:
- пользоваться тканевой сумкой, авоськой, экомешочками;
- пользоваться многоразовой бутылкой (лучше из стекла, если пластик, то РР, маркировка 5);
- отказаться от пластиковой упаковки – заменить на многоразовую, бумажную, тканевую;
- сдавать на переработку то, что можно - в пункты приёма или приносить на акции.
Улан-удэнцы смогут сдать бутылки и пакеты на переработку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне
В Улан-Удэ вновь пройдёт акция «Время разделять»
Участником всемирного челленджа стала «Байкальская гавань»
Тогда на месте Байкала были мелкие озёра, по берегам которых бродили носороги
По словам лам, такая помощь «очистит карму от всех проблем в создании семьи в будущей жизни и укрепит семейные узы в нынешней»
Иркутянка задыхалась из-за аллергического приступа
Бывший сумоист ровно год назад дал слово журналистам, что займётся собой
Победу одержали Екатерина Дынник и Екатерина Пальцева. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с пятого дня чемпионата мира
Жители сами приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя
Общественники просят прокуратуру оценить действия чиновников, разрешивших установить лестницу на проезжую часть
Произошла коммунальная авария
На трассах мобилизовано около ста единиц техники
Женщина обратилась в прокуратуру
Лодки придётся поставить на зимнее хранение
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода