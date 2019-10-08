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Улан-удэнцы смогут сдать бутылки и пакеты на переработку

Улан-удэнцы смогут сдать бутылки и пакеты на переработку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ вновь пройдёт акция «Время разделять»

12 октября с 10 до 12 часов пройдёт завершающая в этом году акция «Время разделять».

- Вы можете принести отсортированное вторсырье и сдать на переработку, тем самым уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон. Вторсырьё должно быть относительно чистым - без пищевых и химических остатков. Пакеты и бутылки сполоснуть водой и высушить, - отмечают организаторы.

Что можно принести на акцию:

1. макулатуру (картон, газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в том числе глянцевые);
2. пластиковые бутылки от воды, напитков, кроме ярко салатного цвета и фиолетовых, в смятом виде;
3. бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры);
4. алюминиевые банки;
5. стеклянные бутылки 0,5 и 1 л, банки;
6. пакеты, тепличная плёнка, полиэтиленовая пленка и мешочки, чистые и сухие.

На акции не будут принимать:

- коробки от чая, каш, конфет и т.п.;
- контейнеры, пластиковые баночки от витаминов, БАДов и т.п.;
- жестяные, консервные банки;
- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.)

Вторсырьё можно принести в следующие точки:

1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)
2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу слева);
3. п. Восточный, на площадке перед магазином «Абсолют»;
4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);
5. Музей истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);
6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.

Горожанам напоминают - если по каким-то причинам они не смогут принести отсортированное вторсырьё на акцию, то всегда могут сдать его самостоятельно в пункты приёма:

- «Эко-Транс» – тел. +7(3012) 62-36-41;
- «Чистый город» – тел. +7(3012) 22-44-65.

Батарейки можно сдать в МИП «Байкалия» - Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70а, тел. 632564, бесплатно.

Также организаторы напомнили всем об основах разумного потребления:

- пользоваться тканевой сумкой, авоськой, экомешочками;
- пользоваться многоразовой бутылкой (лучше из стекла, если пластик, то РР, маркировка 5);
- отказаться от пластиковой упаковки – заменить на многоразовую, бумажную, тканевую;
- сдавать на переработку то, что можно - в пункты приёма или приносить на акции.

мусор
 
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