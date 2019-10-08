Бурятия присоединилась к Tetris Challenge













Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FDBH (@fdbh) 4 Окт 2019 в 12:36 PDT



Затем к акции присоединились крупные предприятия, вроде аэропорта Киева. Также свой «внутренний мир» начали показывать молодые мамы, мастера маникюра, художники и многие другие. На сегодня в Instagram опубликовано более 13 тысяч фотографий под этим хештегом. Затем к акции присоединились крупные предприятия, вроде аэропорта Киева. Также свой «внутренний мир» начали показывать молодые мамы, мастера маникюра, художники и многие другие. На сегодня в Instagram опубликовано более 13 тысяч фотографий под этим хештегом.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kinder Intensive Care UMCG (@kinderintensivecareumcg) 5 Окт 2019 в 1:21 PDT



Бурятия не осталась в стороне. Накануне ОЭЗ «Байкальская гавань» необычным способом продемонстрировала свою готовность к зимнему сезону.





- В преддверии зимнего сезона, ОЭЗ «Байкальская гавань» решила присоединиться к #TetrisChallenge, чтобы напомнить о том, что у нас есть несколько единиц спецтехники, и мы готовы к зиме, - подписали фотографию авторы.



На снимке изображено содержимое спецтехники: жилет, инструменты и водитель спецсредства. У фотографии четыре скромных «лайка».



Инициатором участия в Tetris Challenge стал машинист «Байкальской гавани».

Бурятия не осталась в стороне. Накануне ОЭЗ «Байкальская гавань» необычным способом продемонстрировала свою готовность к зимнему сезону.- В преддверии зимнего сезона, ОЭЗ «Байкальская гавань» решила присоединиться к #TetrisChallenge, чтобы напомнить о том, что у нас есть несколько единиц спецтехники, и мы готовы к зиме, - подписали фотографию авторы.На снимке изображено содержимое спецтехники: жилет, инструменты и водитель спецсредства. У фотографии четыре скромных «лайка».Инициатором участия в Tetris Challenge стал машинист «Байкальской гавани».

Особая экономическая зона «Байкальская гавань» в Бурятии присоединилась к покорившему весь мир Tetris Challenge. Необычный челлендж стартовал в сентябре. Полицейские, военные, спасатели, пожарные по всему миру фотографируются со своим транспортом и всем оборудованием. Участники выкладывают на землю рядом с транспортом весь свой инвентарь и ложатся рядом, образуя прямоугольник.