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В двух сёлах Бурятии действует «сухой» закон

В двух сёлах Бурятии действует «сухой» закон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители сами приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя

В настоящий момент в двух селах Бурятии введён запрет на продажу алкоголя – это Алаг-Шулун в Окинском районе и Улюнхан в Курумканском. Жители этих сёл сами осознанно пришли к такому решению. Инициатива не навязана сверху, сообщили в республиканском наркологическом диспансере.

В то же время медики бьют тревогу: в республике активно распространяется употребление самогона и его незаконная продажа.

По последним данным минздрава России, 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в нашей стране обусловлено употреблением алкоголя.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни. На встрече с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым глава сообщил, что члены правительства Бурятии «пьют на выездах только сок и чай».

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