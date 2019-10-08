Жители сами приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя
В настоящий момент в двух селах Бурятии введён запрет на продажу алкоголя – это Алаг-Шулун в Окинском районе и Улюнхан в Курумканском. Жители этих сёл сами осознанно пришли к такому решению. Инициатива не навязана сверху, сообщили в республиканском наркологическом диспансере.
В то же время медики бьют тревогу: в республике активно распространяется употребление самогона и его незаконная продажа.
По последним данным минздрава России, 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в нашей стране обусловлено употреблением алкоголя.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни. На встрече с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым глава сообщил, что члены правительства Бурятии «пьют на выездах только сок и чай».
В двух сёлах Бурятии действует «сухой» закон
Общество, Фото:
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