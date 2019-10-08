6 домов в Улан-Удэ оставались без отопления

Произошла коммунальная авария



Накануне, 7 октября, в 7:10 произошло аварийное отключение отопление на улице Шумяцкого в Улан-Удэ. Без тепла остались 6 многоквартирных домов под номерами 21, 24, 25, 27, 28, 29.



В 17:00 заменили две задвижки. Отопление восстановили в жилых домах по улице Шумяцкого 24, 25, 27, 28, 29. Время отключения составило почти 10 часов.



В 18:10 заменили участок подающего трубопровода и восстановили подачу отопления потребителям с улицы Шумяцкого 21. Горожане оставались без теплоснабжения 11 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.



Читают сейчас

В Улан-Удэ сегодня ветрено Общество, По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода

