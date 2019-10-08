Улан-удэнке затянули с выплатой по уходу за ребёнком-инвалидом

Женщина обратилась в прокуратуру



Улан-удэнка обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении пенсионных прав.



28 июня 2019 года женщина обратилась в управление пенсионного фонда Российской Федерации в Улан-Удэ с заявлением о назначении ежемесячной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом.



- Согласно закону обращения граждан о предоставлении государственной услуги по установлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, рассматриваются территориальными органами пенсионного фонда России в течение 10 рабочих дней со дня приёма заявления, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Однако в указанный срок представленные женщиной документы не обработаны. Социальные выплаты назначены и выплачены ей только 13 сентября 2019 года после обращения в прокуратуру Железнодорожного района города.



После прокурорского вмешательства виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



