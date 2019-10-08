Женщина обратилась в прокуратуру
Улан-удэнка обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении пенсионных прав.
28 июня 2019 года женщина обратилась в управление пенсионного фонда Российской Федерации в Улан-Удэ с заявлением о назначении ежемесячной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом.
- Согласно закону обращения граждан о предоставлении государственной услуги по установлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, рассматриваются территориальными органами пенсионного фонда России в течение 10 рабочих дней со дня приёма заявления, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Однако в указанный срок представленные женщиной документы не обработаны. Социальные выплаты назначены и выплачены ей только 13 сентября 2019 года после обращения в прокуратуру Железнодорожного района города.
После прокурорского вмешательства виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Улан-удэнке затянули с выплатой по уходу за ребёнком-инвалидом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 08.10.2019
Женщина обратилась в прокуратуру
Общество, 08.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода
Он состоится в виде теста на бурятском и русском языках
Соревнований по мини-футболу среди дворовых команд прошли в девятый раз
В соревнованиях приняли участие 26 школ
Принять участие в нём смогут юные техники возрастом от 7 до 18 лет
В Бурятии прошёл региональный этап всероссийского фольклорного конкурса
В Новороссийск приехало 454 юноши и 245 девушек со всех концов страны
Его открытие запланировано на 2020 год
Также в планах открытие специализированной школы по велоспорту
Он будет создан для сохранения тайменя в реке Нерча
У них «золото» в весовых категориях до 60 кг, до 77 кг и до 130 кг
Это касается бюджетных автомобилей
В этом году в районе благоустроят 14 общественных территорий и 13 дворов
Планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями