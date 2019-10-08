На водоёмах Бурятии завершается навигация

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Лодки придётся поставить на зимнее хранение



20 октября завершается навигация на водоёмах Бурятии, за исключением озера Байкал. Судоходство на акватории Байкала продлится до 10 ноября. Судовладельцы должны законсервировать лодки и поставить на зимнее хранение, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.



- В межнавигационный период запрещено плавание всех видов маломерных судов, кроме спасательных судов, судов, принадлежащих государственной инспекции по маломерным судам, органам рыбоохраны и пограничной службы, в пределах пограничной зоны. С завершением навигации все штатные плавательные средства консервируются и ставятся на зимнее хранение, - уточняют в ведомстве.



Пока же навигация ещё не завершилась, судоводителям при эксплуатации маломерных судов необходимо соблюдать следующие меры безопасности.



- Перед выходом в плавание сообщить родственникам, или друзьям маршрут движения и примерное время возвращения;



- Судно перед выходом в плавание должно быть внешне осмотрено на целостность корпуса;



- Необходимо убедиться в исправности двигателя;



- Необходимо взять с собой комплект вёсел на случай отказа двигателя;



- Судно должно быть укомплектовано необходимым имуществом, прописанным в судовом билете;



- Все находящиеся на судне лица должны быть одеты в спасательные жилеты.



- Соблюдение вышеперечисленных правил способно исключить возникновение нештатных ситуаций, либо существенно снизить урон для здоровья при их возникновении, - предупреждают специалисты.

