Лодки придётся поставить на зимнее хранение
20 октября завершается навигация на водоёмах Бурятии, за исключением озера Байкал. Судоходство на акватории Байкала продлится до 10 ноября. Судовладельцы должны законсервировать лодки и поставить на зимнее хранение, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
- В межнавигационный период запрещено плавание всех видов маломерных судов, кроме спасательных судов, судов, принадлежащих государственной инспекции по маломерным судам, органам рыбоохраны и пограничной службы, в пределах пограничной зоны. С завершением навигации все штатные плавательные средства консервируются и ставятся на зимнее хранение, - уточняют в ведомстве.
Пока же навигация ещё не завершилась, судоводителям при эксплуатации маломерных судов необходимо соблюдать следующие меры безопасности.
- Перед выходом в плавание сообщить родственникам, или друзьям маршрут движения и примерное время возвращения;
- Судно перед выходом в плавание должно быть внешне осмотрено на целостность корпуса;
- Необходимо убедиться в исправности двигателя;
- Необходимо взять с собой комплект вёсел на случай отказа двигателя;
- Судно должно быть укомплектовано необходимым имуществом, прописанным в судовом билете;
- Все находящиеся на судне лица должны быть одеты в спасательные жилеты.
- Соблюдение вышеперечисленных правил способно исключить возникновение нештатных ситуаций, либо существенно снизить урон для здоровья при их возникновении, - предупреждают специалисты.
На водоёмах Бурятии завершается навигация
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