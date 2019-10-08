В Улан-Удэ сегодня ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода
По северной половине республики небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. По Северобайкальскому району сильные осадки, ветер западный 7-12, местами 17-22 м/с. По южной половине республики погода преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9, днём местами до 15 м/с.
Температура днём по южной половине 13-18, по северной половине 3-8 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Температура днём 14-16 тепла.
Женщина обратилась в прокуратуру
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода
Он состоится в виде теста на бурятском и русском языках
Соревнований по мини-футболу среди дворовых команд прошли в девятый раз
В соревнованиях приняли участие 26 школ
Принять участие в нём смогут юные техники возрастом от 7 до 18 лет
В Бурятии прошёл региональный этап всероссийского фольклорного конкурса
В Новороссийск приехало 454 юноши и 245 девушек со всех концов страны
Его открытие запланировано на 2020 год
Также в планах открытие специализированной школы по велоспорту
Он будет создан для сохранения тайменя в реке Нерча
У них «золото» в весовых категориях до 60 кг, до 77 кг и до 130 кг
Это касается бюджетных автомобилей
В этом году в районе благоустроят 14 общественных территорий и 13 дворов
Планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями