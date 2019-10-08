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В Улан-Удэ сегодня ветрено

В Улан-Удэ сегодня ветрено
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода

По северной половине республики небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. По Северобайкальскому району сильные осадки, ветер западный 7-12, местами 17-22 м/с. По южной половине республики погода преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9, днём местами до 15 м/с.

Температура днём по южной половине 13-18, по северной половине 3-8 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Температура днём 14-16 тепла.
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