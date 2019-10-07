Правительство Бурятии заявило о росте инвестиций

Из освоенных 19 миллиардов 15,8 – частные инвестиции



Правительство Бурятии сообщило, что в первом полугодии 2019 года отмечается позитивная динамика инвестиций в основной капитал.



- Рост составил 149,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Освоено 19 млрд рублей, из них 15,8 млрд рублей – частные инвестиции, - говорится в сообщении правительства республики.



В сообщении уточняется: «значительный рост инвестиций с начала текущего года демонстрируют обрабатывающие производства - 176%, энергетика - 143%. Отмечен ощутимый рост инвестиций по добыче угля – 113,3%».



