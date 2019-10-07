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В Бурятии спасатели обыграли детей в футбол

В Бурятии спасатели обыграли детей в футбол
Общество, 
Матч состоялся в селе Посольское

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда провели дни открытых дверей и занятия по ОБЖ для школьников. Мероприятия прошли в рамках празднования 87-й годовщины гражданской обороны России. Их провели в городе Слюдянка, посёлках Сахюрта и Никола Иркутской области, а также в городе Северобайкальск и посёлке Усть-Баргузин в Бурятии.

В селе Посольское в Бурятии прошёл традиционный футбольный матч между учащимися местной средней школы и спасателями Посольского поисково-спасательного подразделения. Матч завершился со счётом 1:1, но в серии послематчевых пенальти победу одержали спасатели.

- Дети жаждут реванша и спасателям уже назначена новая встреча, - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Всего спасатели провели восемь мероприятий, которые охватили 190 детей.
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