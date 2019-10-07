В Бурятии спасатели обыграли детей в футбол

Матч состоялся в селе Посольское



Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда провели дни открытых дверей и занятия по ОБЖ для школьников. Мероприятия прошли в рамках празднования 87-й годовщины гражданской обороны России. Их провели в городе Слюдянка, посёлках Сахюрта и Никола Иркутской области, а также в городе Северобайкальск и посёлке Усть-Баргузин в Бурятии.



В селе Посольское в Бурятии прошёл традиционный футбольный матч между учащимися местной средней школы и спасателями Посольского поисково-спасательного подразделения. Матч завершился со счётом 1:1, но в серии послематчевых пенальти победу одержали спасатели.



- Дети жаждут реванша и спасателям уже назначена новая встреча, - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.



Всего спасатели провели восемь мероприятий, которые охватили 190 детей.

