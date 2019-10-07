В Улан-Удэ проведут буддийский диктант

Он состоится в виде теста на бурятском и русском языках



10 октября в национальной библиотеке Республики Бурятия пройдёт «буддийский диктант» в форме теста в рамках мероприятий, посвящённых Дню бурятского языка. Диктант призван привлечь внимание общественности к вопросам изучения и сохранения бурятского языка и культуры.



Тест состоится в 17:00 в зале деловых встреч и переговоров. Все желающие смогут проверить свои знания, ответив на 30 вопросов, посвящённых буддийской культуре на бурятском и русском языках. Для участия необходима запись по телефону.



Победители диктанта будут награждены дипломами и подарками 15 октября в 18:00. на презентации сборника трудов Дже Цонкапы «Мурын Гол Ти Гурбан» (Три основы пути) и Нулчуй Токмед Санбо «Бодисадын Гушан Долоон Ябадал» (Тридцать семь практик Бодхисаттв) на бурятском, русском и тибетском языках, и книги «Точки соприкосновения с Буддизмом в обыденной жизни. Союз жизни и дармы», выпущенная преподавателями Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева. В мероприятии примут участие авторы, рецензенты, редакторы книг, преподаватели буддийского университета, ламы, государственные деятели культуры и образования и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

