В исправительных учреждениях Бурятии прошли мероприятия, посвящённые Дню учителя
Ученики вечерних школ и профессиональных училищ при исправительных учреждениях УФСИН поздравили педагогов с Днём учителя.
В исправительной колонии № 7 осуждённые женщины провели для учителей концертную программу с участием творческих коллективов учреждения и вокального ансамбля народной песни «Калина». А в ИК-8 осуждённые прочитали педагогам стихи в честь праздника.
Также учителей поздравили с профессиональным праздником заместители руководителей исправительных колоний и вручили им почётные грамоты, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В колониях Бурятии поздравили педагогов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В исправительных учреждениях Бурятии прошли мероприятия, посвящённые Дню учителя
Учёба возобновится 11 ноября
На верхнюю ступень пьедестала поднялся Алдар Буданаев
Для освещения своего пикета депутат смонтировала видеотрейлер
Военные разбирают каждое препятствие соревновательной трассы
В воскресенье в центре города прошла традиционная ежегодная эстафета
Журналист Сергей Шаргунов взял интервью у родителей погибших детей
Так танкисты мотострелкового соединения сдают итоговую проверку
Для родителей они стали четвёртым и пятым ребенком
Огонь перенесли в специальную капсулу. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Умар Кремлёв проводит конкурс среди болельщиков чемпионата мира по боксу среди женщин
Команда «Отряд особого назначения» представила Бурятию на крупнейшей военно-патриотической игре Дальнего Востока
Команда «От винта» усиленно готовится к этапу военно-патриотической игры «Зарница»
Вадим Бичурин призывает помогать людям
Уже внесены предложения о новых остановках и живой изгороди