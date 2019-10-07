В колониях Бурятии поздравили педагогов

В исправительных учреждениях Бурятии прошли мероприятия, посвящённые Дню учителя



Ученики вечерних школ и профессиональных училищ при исправительных учреждениях УФСИН поздравили педагогов с Днём учителя.



В исправительной колонии № 7 осуждённые женщины провели для учителей концертную программу с участием творческих коллективов учреждения и вокального ансамбля народной песни «Калина». А в ИК-8 осуждённые прочитали педагогам стихи в честь праздника.



Также учителей поздравили с профессиональным праздником заместители руководителей исправительных колоний и вручили им почётные грамоты, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





