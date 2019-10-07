Осенние каникулы в Улан-Удэ начнутся 1 ноября

Учёба возобновится 11 ноября



В этом году осенние каникулы в Улан-Удэ начнутся с 1 по 8 ноября. Вторая учебная четверть начнётся с 11 ноября. Об этом сегодня напомнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования Серафима Гарматарова.



Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2019 года по 11 января 2020 года. Школьники будут отдыхать 13 дней. 13 января 2020 года они выйдут на учёбу.



Весенние каникулы начнутся с 23 по 31 марта. Продолжительность каникул составит 9 дней. 4 четверть начнётся с 1 апреля 2020 года. Длинные летние каникулы стартуют с 1 июня и закончатся 1 сентября.



Дополнительные каникулы для первоклассников будут проходить в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года.



Последний звонок для выпускников запланирован на 22 мая, а церемония вручения золотых медалей лучшим школьникам на 26 июня.



В 58 школах города обучается 64 713 детей. Из них в три смены обучается 9 школ, остальные учатся в две смены, сообщили в администрации Улан-Удэ.

