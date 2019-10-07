Учёба возобновится 11 ноября
В этом году осенние каникулы в Улан-Удэ начнутся с 1 по 8 ноября. Вторая учебная четверть начнётся с 11 ноября. Об этом сегодня напомнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования Серафима Гарматарова.
Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2019 года по 11 января 2020 года. Школьники будут отдыхать 13 дней. 13 января 2020 года они выйдут на учёбу.
Весенние каникулы начнутся с 23 по 31 марта. Продолжительность каникул составит 9 дней. 4 четверть начнётся с 1 апреля 2020 года. Длинные летние каникулы стартуют с 1 июня и закончатся 1 сентября.
Дополнительные каникулы для первоклассников будут проходить в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года.
Последний звонок для выпускников запланирован на 22 мая, а церемония вручения золотых медалей лучшим школьникам на 26 июня.
В 58 школах города обучается 64 713 детей. Из них в три смены обучается 9 школ, остальные учатся в две смены, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Осенние каникулы в Улан-Удэ начнутся 1 ноября
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