Китайско-российский научно-исследовательский центра появится в Чите

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Его открытие запланировано на 2020 год



В Чите прошёл первый международный российско-китайский симпозиум «Россия – Китай: диалог в условиях глобализации». По завершению симпозиума между Забайкальским государственным университетом, Шэньянским технологическим университетом (г. Шэньян), Шаньдунским институтом технологии и бизнеса (г. Янтай) и Хэйлунцзянским институтом иностранных языков (г. Харбин) подписано соглашения о создании «Международного китайско-российского научно-исследовательского центра», который объединит исследования двух стран. Открытие центра планируется одновременно в Чите и трёх городах КНР.



Как отметила заместитель председателя оргкомитета симпозиума, профессор кафедры философии ЗабГУ Марина Фомина, открытие центра запланировано на 2020 год. По её словам, это будет достаточно масштабный проект, аналога которому в России на данный момент нет. В каждом из четырёх вузов будет открыто отделение центра, которое будет работать по единой программе. Деятельность центра будет организована в рамках Шанхайской организации сотрудничества, то есть по её принципам и критериям.



Также она сообщила, что каждый последующий российско-китайский симпозиум, проведение которого планируется сделать ежегодным, будет подводить итоги работы центра, намечать задачи и цели на следующий год и определять темы исследований.



- Работа центра будет организована по нескольким направлениям: экономическому, социально-культурному, в том числе туристическому, политическому и многим другим. Они интересны как для Китая, так и для России. По результатам двухсторонних исследований мы будем давать рекомендации, отражающие китайское и российское видение проблемы. Это позволит находить конструктивные предложения для принятия геополитических решений, – заключила Марина Фомина.



Симпозиум прошёл при поддержке Российского философского общества, представительства министерства иностранных дел в Чите, Читинского филиала института Дальнего Востока Российской Академии наук. В работе симпозиума также приняли участие представители Луганской народной республики, Казахстана, Камеруна, учёные в области исследований российско-китайского сотрудничества и взаимодействия, глобальных проблем современности из российских регионов.



В рамках симпозиума прошли секции, круглые столы, открытые лекции. В мероприятии приняли участие более 50 исследователей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

