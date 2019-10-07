На верхнюю ступень пьедестала поднялся Алдар Буданаев
Сегодня в Казани завершился Кубок президента Республики Татарстан по самбо, являющийся этапом Кубка мира.
Спортсмен из Бурятии Алдар Буданаев завоевал золото в весовой категории 62 кг. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Бурятский самбист выиграл этап Кубка мира
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