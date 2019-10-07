В Забайкалье транспортный налог ниже, чем в Бурятии

В Забайкальском крае транспортный налог ниже, чем в Бурятии и Иркутской области. Это касается отдельных категорий транспортных средств, в том числе бюджетных автомобилей.После того, как жителям России стали приходить налоговые уведомления на уплату транспортного налога за 2018 год, выяснилось, что в некоторых регионах у налогоплательщиков увеличились суммы налога. Так, значительное увеличение сумм почувствовали жители Курской области, чего не произошло у жителей Забайкалья. Сравнительная таблица транспортного налога в некоторых регионах России на примере популярного автомобиля «Тойота Аллион» наглядно показывает, что в Забайкальском крае он самый низкий.- Ставки по регионам России разные. По многим категориям у нас минимальная ставка, по каким-то чуть выше. Транспортный налог устанавливается региональным законом и формирует региональный дорожный фонд, – отметили в межрайонной ИФНС России №1 по Забайкальскому краю.Тем временем налоговая служба напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц в 2019 году – 2 декабря. Узнать о налоговых обязательствах налогоплательщики могут с помощью личного кабинета на сайте ФНС России, а также на портале госуслуг, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.