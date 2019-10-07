Военные разбирают каждое препятствие соревновательной трассы
На полигоне Бурдуны в Бурятии действующие чемпионы мира по танковому биатлону проводят занятия с танковыми экипажами по разработанной ими системе обучения. Механик-водитель старший сержант Иван Осеев и наводчик старшина Бато Цыдыпов организовали занятия с кандидатами на участие в отборочных этапах «Танкового биатлона-2020».
Обучаемые проходят теоретическую подготовку в классе и разбор каждого элемента по преодолению препятствий соревновательной трассы и подготовке штатного вооружения танка к стрельбе, чтобы максимально поразить все мишени и не заработать тем самым штрафные круги.
Чемпионы-танкисты делятся секретами в прохождении трассы. Рассказывают, как правильно преодолевать препятствия с целью экономии времени, какие приемы направлены на слаженность работы экипажа от старта до финиша.
Затем военные переходят к практическим действиям, по элементам разбирая каждое препятствие соревновательной трассы, пройденное обучаемым экипажем.
Как сообщал «Байкал-Daily», старший сержант Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», который проходил на полигоне Алабино в Московской области, установил рекорд по скорости, разогнав танк до 84 км/ч., а наводчик старшина Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом танкового биатлона.
Чемпионы танкового биатлона готовят новых победителей в Бурятии
Общество, Фото:
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