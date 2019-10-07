В Иркутской области хотят построить велотрек

Также в планах открытие специализированной школы по велоспорту
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 5 октября провел встречу с трёхкратным олимпийским чемпионом, президентом федерации велосипедного спорта России Вячеславом Екимовым и президентом профессионального велосипедного континентального клуба «Газпром-РусВело» Ренатом Хамидулиным.
На встрече обсудили организацию самостоятельной специализированной школы по велоспорту, а также взаимодействие по развитию велоспорта Иркутской области. Глава области поддержал открытие специализированной школы по велоспорту, а также строительство велотрека для проведения тренировочного процесса и соревнований по велосипедному спорту.
Как отметил на встрече министр спорта региона Илья Резник, велоспорт-шоссе является базовым видом спорта для Иркутской области. Спортсмены Приангарья регулярно завоевывают медали различного достоинства на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Так, в этом сезоне чемпионкой России в индивидуальной велогонке стала шелеховчанка Анастасия Пляскина. Успешно выступала на соревнованиях усольчанка Дарья Бунеева. Среди юниоров в командной гонке сборная Иркутской области, в состав которой входили шелеховчанин Алексей Сокольников, усольчане Илья Чирко, Денис Максимов и Александр Трапезников, победила на первенстве России по велоспорту-шоссе.
Напомним, в Усолье-Сибирском с 3 по 6 октября проходили всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «VIII Мемориал памяти мастера спорта СССР В. М. Киселева». В соревнованиях принимали участие более 200 сильнейших велогонщиков из разных российских городов. Спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум. Почётными гостями соревнований стали Вячеслав Екимов и Ренат Хамидулин.
Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе памяти мастера спорта СССР Вячеслава Матвеевича Киселева проводятся с 2012 года. Первый год они проходили как городские, в 2013 году стали областными, с 2014 года имеют статус всероссийских. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области хотят построить велотрек
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