За стихотворения о сборной на чемпионате мира в Улан-Удэ подарят 550 тысяч





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Умар Кремлёв (@umar_kremlev) 5 Окт 2019 в 8:59 PDT



Заявки принимаются до 1:00 9 октября по улан-удэнскому времени.



Победитель получит 250 тысяч рублей, за второе место приз составит 150 тысяч рублей. За два третьих места предусмотрены денежные призы в сумме 75 тысяч рублей каждому.



Для участия в конкурсе необходимо записать видео со стихотворением. Видео необходимо выставить в своём профиле в соцсети. Под видео и в комментариях к этому посту необходимо указать хештег #пушкинбоксёр



Однако в комментариях на странице Умара Кремлёва люди уже пишут свои творения. Вот некоторые из них:



«С бесконечной любовью к боксу, с нескончаемым уважением к спорту и всем, кто с ним связан, с обожанием и пожеланием победы моим-нашим девчонкам! Россия - вперёд!»,



«Когда на ринге ты стоишь, ты забываешь обо всем

Победу нужно принести

За честь, за Родину, семью.

Страх присутствует всегда,

Но сомневаться время нет

Ведь на кону твоя победа, твоя жизнь и твой успех.

Я восхищаюсь тобой, иди вперёд!!! Ты сможешь всё!! Ты не просто женщина, ты женщина Боксёр!!!»



«Ты женщина, ты жизнь, и ты наша отрада!!!

Тобою мы гордимся всей страной!

Мы точно знаем все, твоя это награда,

Быть первой в мире с медалью золотой!

Пусть будет нелегко, но ты преодолеешь,

Все трудности, препятствия в бою...

Желаем сил, терпения, ты преуспеешь,

В своём призвании быть воином - в своём строю!»



Итоги конкурса будут подведены открытым голосованием в сторис на странице Умара Кремлёва. Голосование пройдёт по правилам бокса: 1\8 - 1\4 -1\2 - финал. Имя победителя объявят 13 октября, в день финалов чемпионата мира по боксу.



Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские спортсменки вышли в 1/8 финала чемпионата. Накануне капитан сборной России Наталья Шадрина одержала победу над спортсменкой из Индии. Фоторепортаж боя можно посмотреть



Заявки принимаются до 1:00 9 октября по улан-удэнскому времени.Победитель получит 250 тысяч рублей, за второе место приз составит 150 тысяч рублей. За два третьих места предусмотрены денежные призы в сумме 75 тысяч рублей каждому.Для участия в конкурсе необходимо записать видео со стихотворением. Видео необходимо выставить в своём профиле в соцсети. Под видео и в комментариях к этому посту необходимо указать хештег #пушкинбоксёрОднако в комментариях на странице Умара Кремлёва люди уже пишут свои творения. Вот некоторые из них:Итоги конкурса будут подведены открытым голосованием в сторис на странице Умара Кремлёва. Голосование пройдёт по правилам бокса: 1\8 - 1\4 -1\2 - финал. Имя победителя объявят 13 октября, в день финалов чемпионата мира по боксу.Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские спортсменки вышли в 1/8 финала чемпионата. Накануне капитан сборной России Наталья Шадрина одержала победу над спортсменкой из Индии. Фоторепортаж боя можно посмотреть по ссылке . Во второй день соревнований бурятская спортсменка Людмила Воронцова победила спортсменку из Германии Рамону Граефф. Фоторепортаж можно увидеть здесь

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв проводит конкурс на лучшее стихотворение в поддержку женской сборной России, выступающей на чемпионате мира в Улан-Удэ.Видео с условиями конкурса он опубликовал на своей странице в Instagram.- Давайте поддержим нашу национальную сборную. Дерзайте! – призвал Умар Кремлёв.