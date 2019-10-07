Команда «Отряд особого назначения» представила Бурятию на крупнейшей военно-патриотической игре Дальнего Востока
Во всероссийском детском центре «Океан» прошла крупнейшая военно-патриотическая игра Дальнего Востока «Служить России», в которой принимали участие более 150 школьников со всей страны. Команда из Бурятии заняла первое место.
Бурятию представил «Отряд особого назначения» из средней школы №8 под руководством Татьяны Хаптахаевой. Ранее команда показала высокие результаты на военно-патриотической игре «Победа», именно поэтому министерство спорта и молодёжной политики Бурятии направило команду на слет в ДЦ «Океан».
На протяжении 20 дней команды соревновались в начальной военной подготовке, общественно-государственной подготовке, физической и специальной подготовке. Школьники из Бурятии заняли первое место в общекомандном зачёте среди 14 команд.
- В игре было 11 этапов, первый – «Визитная карточка», там мы заняли второе место. Потом у нас был этап по строевой подготовке, третий – «Плавание». Четыре участника команды проплыли на скорость 50 метров. На этапе «История» нам попалась не очень изучаемая нами тема. Мы готовились к вопросам по Великой Отечественной войне, а попалось – Татаро-монгольское иго. В итоге заняли шестое место. Как никак, нормально, - поделились участники команды Рабдан Бадмаев и Роман Будаев.
Также школьники рассказали, что было довольно тяжело выполнять комплекс силовых упражнений – нужно было выполнить нормы ГТО. Подростки отвечали на вопросы по медицинской помощи и накладывали шину на условный перелом голени. На слете участники команды также занимались разборкой и сборкой автомата Калашникова.
Всего в команде состоит 14 человек: 11 мальчиков и 3 девочки. Команда «Отряд особого назначения» завоевала первое место, Гран-при взяла команда Хабаровского края.
Улан-удэнские школьники завоевали первое место на слёте «Служить России»
Общество, Фото:
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