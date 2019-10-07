Иркутская самбистка стала призёром первенства России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В Новороссийск приехало 454 юноши и 245 девушек со всех концов страны



Иркутская спортсменка Яна Антонюк стала серебряным призёром первенства России по самбо среди девушек 15-16 лет. Соревнования проходили с 1 по 4 октября в спорткомплексе «Патриот» в Новороссийске.



Всего в турнире участвовали 454 юноши и 245 девушек из всех регионов страны. Иркутскую область на первенстве страны представляли шесть самбистов. Медали разыгрывались в 10 весовых категориях.



Яна Антонюк выступала в весовой категории 44 кг. Иркутянка вышла в финал и завоевала серебряную медаль, уступив спортсменке из Нижегородской области Алёне Алехиной. Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли Мария Родина (Республика Чувашия) и Арина Пархут (Москва).



Напомним, что в прошлом году Яна Антонюк выиграла первенство России среди девушек 13-14 лет. В конце августа этого года она победила на всероссийском турнире «Кубок двух морей», который проходил в Керчи. Тренером спортсменки является Никита Пенькович. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.

