Иркутские борцы завоевали 14 медалей на всероссийском турнире

У них «золото» в весовых категориях до 60 кг, до 77 кг и до 130 кг



Спортсмены Иркутской области завоевали 14 медалей на XIV всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, почётного гражданина города Иркутска Константина Григорьевича Вырупаева. Соревнования проходили по десяти весовым категориям с 5 по 6 октября во дворце спорта «Труд» в Иркутске. На открытии турнира участников поприветствовали министр спорта области Илья Резник, президент Иркутской региональной федерации спортивной борьбы Борис Самарский и другие лица.



Золотые медали выиграли Гусейн Гусейнов в весовой категории до 60 кг, Валентин Бобылев в весе до 130 кг, а также Карим Мустакимов в весе до 77 кг, который также выступает за Новосибирскую область. Серебряными призёрами стали Артём Шакуров (весовая категория до 55 кг), Михаил Лелеко (до 60 кг), Махмаджон Исмоилов (до 82 кг), Владимир Маслов (до 130 кг). Бронзовые медали взяли Рамазон Бурхонов (до 55 кг), Станислав Мычалкин (до 67 кг), Алексей Ищенко и Сергей Абдукаримов (до 72 кг), Семен Бобылев и Дмитрий Конев (до 82 кг), Роман Костин (до 87 кг).



На турнире памяти К. Г. Вырупаева победу также одержали Александр Дергалин (до 55 кг, Забайкальский край), Владислав Иридеков (до 63 кг, Республика Хакасия), Михаил Бауков (до 67 кг, Красноярский край), Валентин Кольчиков (до 72 кг, Красноярский край), Тимур Чепчигашев (до 82 кг, Красноярский край), Андрей Воронцов (до 87 кг, Новосибирская область), Сослан Дзуцев (до 97 кг, Новосибирская область). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Справка



Константин Григорьевич Вырупаев – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР. Победитель Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме, чемпион мира, семикратный призёр чемпионатов СССР. Заслуженный работник физической культуры, награждён орденом «Знак Почёта» и дипломом Сибирской олимпийской академии.

