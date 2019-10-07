Улан-удэнский пранкер раздавал попрошайкам продукты





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Бичурин (@bichurin_vad) 6 Окт 2019 в 5:02 PDT



Подписчики остались в восторге от поступка Вадима и высказали своё одобрение в комментариях.



«Молодец, Вадим. Твори добро, оно вернётся, а те, кто не верят в искренность твоих поступков, просто сами никогда не пробовали сделать что-то хорошее вот и осуждают других», «Дай бог вам и вашим поступкам процветания!!! Спасибо вам!! Вдохновляете на добро», «Приятно смотреть. Продолжай в том же духе», «Побольше бы таких как ты, может и мир добрее стал...», «Доброта ещё никого не опозорила. Молодец», пишут пользователи Сети.



«Байкал-Daily» уже сообщал про Вадима. Летом он

Подписчики остались в восторге от поступка Вадима и высказали своё одобрение в комментариях.«Молодец, Вадим. Твори добро, оно вернётся, а те, кто не верят в искренность твоих поступков, просто сами никогда не пробовали сделать что-то хорошее вот и осуждают других», «Дай бог вам и вашим поступкам процветания!!! Спасибо вам!! Вдохновляете на добро», «Приятно смотреть. Продолжай в том же духе», «Побольше бы таких как ты, может и мир добрее стал...», «Доброта ещё никого не опозорила. Молодец», пишут пользователи Сети.«Байкал-Daily» уже сообщал про Вадима. Летом он снял романтический пранк . Он подходил к девушкам на улице и спрашивал «Ты согласна?», протягивая коробочку для ювелирных украшений, в которой лежала конфета.

Улан-удэнский пранкер Вадим Бичурин вручил уличным попрошайкам пакеты с продуктами. Молодой человек закупился в городских магазинах и раздавал нуждающимся людям продукты.- Друзья, если у вас есть возможность помочь - помогите, ведь вы от этого беднее не станете, а людям очень поможете, - подписал видеоролик Вадим.Парень помог бабушке и двум бездомным мужчинам.