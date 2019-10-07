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В Закаменском районе Бурятии открыли детский игровой комплекс

В Закаменском районе Бурятии открыли детский игровой комплекс
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В этом году в районе благоустроят 14 общественных территорий и 13 дворов

В селе Улекчин Закаменского района Бурятии 4 октября состоялось открытие детской игровой площадки, строительство которой проходило в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Для детишек был организован концерт и спортивные соревнования.

На покупку оборудования 300 тысяч рублей выделено по проекту «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект. Ещё столько же выделено по программе развития общественной инфраструктуры. Площадка установлена на центральной улице села силами самих жителей.

Всего в этом году в Закаменский район по нацпроекту направлено 11,7 млн. рублей на благоустройство 14 общественных территорий и 13 дворов. В том числе более 10 млн. рублей – на благоустройство города Закаменск.

- Например, в районном центре – городе Закаменск решили сделать упор на то, чтобы сделать комфортным отдых жителей частного сектора. 10 общественных территорий оборудованы детскими и спортивными площадками на средства нацпроекта именно возле частных домов. Работы завершены и в 13 дворах города Закаменск, – рассказал Евгений Коркин, первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК РБ.

Продолжается благоустройство в парке Закаменска, где решено возродить летний кинотеатр. Для этого делают новую кровлю, ограждение, освещение, выкладывают брусчатку, приобрели разборную сцену, искусственную ёлку. В селе Санага благоустраивали парк «Центральный», где установили футбольные ворота, скамейки и ограждение. Завершаются работы на общественной территории села Баянгол.

Напомним, в 2019 году в Бурятии стартовал национальный проект «Жильё и городская среда». На благоустройство дворов, скверов, парков в 104 населённых пунктах республики выделено более 306 млн. рублей, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Реализация нацпроекта продлится до 2024 года, об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
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