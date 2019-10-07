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Развязку в 20 «а» квартале облагородят по пожеланиям улан-удэнцев

Развязку в 20 «а» квартале облагородят по пожеланиям улан-удэнцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже внесены предложения о новых остановках и живой изгороди

Улан-удэнцев приглашают к обсуждению облика развязки в 20 «а» квартале у скульптурной композиции «Беркут» на новом Удинском мосту. Срок приёма предложений – до 25 октября.

Городские власти намерены облагородить территорию внутри и снаружи транспортного кольца. Внесены предложения по установке дополнительных трамвайных остановок, для удобства пересадок для пассажиров, также требуется установить парапеты по периметру кольца либо высадить живую изгородь.

Голосование по новому проекту началось ещё в сентябре, но предложений поступило мало, поэтому их приём продлили до 25 октября.

После того как жители решат, какой они хотят видеть развязку в 20 «а» квартале, будет начата разработка проектно-сметной документации, далее торги и сам ремонт.

Приступить к ремонту должны в следующем году. Без эскиза, проекта, сметы пока сложно определить даже примерную стоимость ремонта. Финансирование будет, скорее всего, за счёт федеральной программы, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Предложения по поводу благоустройства развязки можно подать:

- В администрацию Октябрьского района: улица Павлова, 1, кабинет 14. E-mail: aor@ulan-ude-eg.ru

- В комитет по архитектуре и градостроительству: улица Бабушкина,25, кабинет 407. E-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru

дорожный ремонт благоустройство
 
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