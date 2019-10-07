Соревнований по мини-футболу среди дворовых команд прошли в девятый раз
В Иркутске в спорткомплексе «Локомотив» прошли финальные игры открытых соревнований по мини-футболу на кубок мэра среди дворовых команд. Победителей в трёх возрастных категориях наградил глава города Дмитрий Бердников.
Состязания проходили девятый раз. В них участвовали 65 команд из всех районов города, в состав которых вошли мальчики и девочки в возрасте от 7 до 16 лет. В финал вышли 24 команды, занявшие первые и вторые места в отборочных окружных этапах кубка.
По результатам финальных игр пьедестал золотых призёров в трёх возрастных группах заняли команды Ленинского округа: возрастная категория 2007 года рождения и младше – «Гимназия №3», 2005-2006 г.р. – «Школьная», 2003-2004 г.р. – «Школьная-1». Все победители получили медали, кубки и подарки, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске футболистов наградили кубком мэра
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