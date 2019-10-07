В Иркутской области иностранец не смог подкупить полицейского

Мужчина предложил взятку в 1000 рублей



В городе Нижнеудинске Иркутской области в пути следования поезда сообщением «Владивосток-Москва» сотрудники транспортной полиции установили иностранного гражданина, совершившего административное правонарушение в сфере миграционного законодательства.



Чтобы избежать ответственности за правонарушение, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 1000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество». Иностранцу грозит до 1 года лишения свободы.



- Транспортная полиция предупреждают о том, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

