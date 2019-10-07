Завершился региональный этап всероссийской акции по дворовому футболу «Уличный красава»
В Бурятии прошёл региональный этап всероссийской футбольной акции «Молодёжки ОНФ» «Уличный красава». В состязаниях на право представлять республику на межрегиональном этапе футбольного турнира участвовали 11 команд, сообщает ОНФ в Бурятии.
Региональный этап всероссийской акции по дворовому футболу 5х5 прошел на Центральном стадионе. Победителями в старшей возрастной группе (16-17 лет) стала команда MZ-UNITED из Улан-Удэ, в младшей возрастной группе (14-15 лет) победа досталась команде «ТЕМП» из Иволгинского района. Именно эти команды будут защищать честь республики на межрегиональном этапе, который пройдёт в октябре в Чите.
- Отборочные соревнования двух этапов показали, что команды в этом сезоне пришли сильные. Было видно, что ребята готовились к каждому матчу и никто не хотел отдавать победу противнику. Я уверен, что у каждого из этих парней есть шанс вырасти в профессионального спортсмена. Спасибо за красивую игру! – сказал участник команды региональной команды «Молодёжки ОНФ» Константин Адактуев.
Участие в футбольной акции «Молодёжки ОНФ» принимают юноши от 14 до 17 лет. Футбольный турнир выявит сильнейшие команды в двух возрастных группах – 14-15 и 16-17 лет. Главное условие – игроки не должны быть воспитанниками футбольных секций и спортшкол.
Межрегиональный (окружной) этап «Уличного красавы» пройдёт с 14 по 20 октября. Финальные игры запланированы на начало ноября. Матчи пройдут на одном из крупнейших футбольных стадионов России.
В Бурятии определили «Уличных красав»
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