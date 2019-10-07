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Росгвардейцы собрали полтонны мусора с берега реки в Бурятии

Росгвардейцы собрали полтонны мусора с берега реки в Бурятии
Общество, 
В экологической акции также принимали участие семьи сотрудников

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Муйскому району Бурятии в прошедшие выходные провели экологическую акцию. Мероприятие приурочили к подготовке к 67-й годовщине образования вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы вместе со своими семьями вышли на берег реки Муя, чтобы убрать мусор.

В течение пяти часов росгвардейцы собирали и сортировали мусор в прибрежной зоне. Стражам порядка удалось собрать более полутонны мусора, они очистили свыше трёх километров береговой линии.

- Решение убраться на берегу нашей реки поддержали все сотрудники отдела. Принять участие в таком благородном деле пришли наши дети, жёны и мужья. В будущем мы планируем проводить подобные акции два раза в год: осенью и весной, - отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Муйскому району Эрдэм Гармаев.


мусор Росгвардия
 
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