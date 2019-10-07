В Забайкалье собираются создать природный заказник

Общество, Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов

Он будет создан для сохранения тайменя в реке Нерча



В селе Зюльзя Забайкальского края проведены общественные слушания по проекту создания на территории Нерчинского района государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Нерчинский».



Заказник создаётся на землях лесного фонда Зюльзинского участкового лесничества общей площадью 113,4 тысячи гектаров для сохранения лесных и пресноводных экосистем и связанных с ними охотничье-промысловых и редких, нуждающихся в охране, видов животных и растений, а также для сохранения ихтиофауны среднего течения реки Нерча, естественных условий для нереста и зимовки местных и мигрирующих видов рыб, в том числе обыкновенного тайменя.



В ходе обсуждений участники общественных слушаний поддержали создание заказника.



В течение 30 дней после окончания слушаний от граждан и общественных организаций министерством природных ресурсов края принимаются письменные замечания и предложения, сообщает пресс-служба ведомства.

