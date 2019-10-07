Принять участие в нём смогут юные техники возрастом от 7 до 18 лет
26 октября в Иркутске пройдёт городской открытый робототехнический турнир «Кубок юных техников по робофутболу». Турнир проводится по четырём направлениям: «соревнования по робофутболу» (футбол управляемых роботов 4х4), «техническая конференция» (очно-заочная), «тематическая выставка» по направлению FRO (6+), «робототехническая олимпиада».
Как сообщают организаторы, команды для соревнований будут состоять из 4 учеников в возрасте от 7 до 18 лет, а также руководителя команды (педагоги, тренеры, наставники). Количество руководителей команды может быть до 2 человек, возраст от 18 лет. От одного учреждения можно выставить на соревнования не более 2 команд (по одному направлению).
В Иркутске разыграют кубок по робофутболу
Общество, Фото:
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