В Иркутске разыграют кубок по робофутболу

Принять участие в нём смогут юные техники возрастом от 7 до 18 лет



26 октября в Иркутске пройдёт городской открытый робототехнический турнир «Кубок юных техников по робофутболу». Турнир проводится по четырём направлениям: «соревнования по робофутболу» (футбол управляемых роботов 4х4), «техническая конференция» (очно-заочная), «тематическая выставка» по направлению FRO (6+), «робототехническая олимпиада».



Как сообщают организаторы, команды для соревнований будут состоять из 4 учеников в возрасте от 7 до 18 лет, а также руководителя команды (педагоги, тренеры, наставники). Количество руководителей команды может быть до 2 человек, возраст от 18 лет. От одного учреждения можно выставить на соревнования не более 2 команд (по одному направлению).

