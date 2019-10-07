В Забайкалье выберут чемпиона по бодибилдингу

Соревнования пройдут в начале ноября



9 ноября в Чите пройдёт чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу среди любителей. Турнир состоится в доме культуры железнодорожников. На соревнования приглашаются спортсмены, желающие выступить в следующих категориях:

- Детский фитнес;

- Бодибилдинг;

- Бодифитнес;

- Фитнес;

- Пляжный бодибилдинг;

- Фитнес-бикини;

- Фитнес-модель.



Категории будут разделены на любителей (те, кто ещё не выступал или не занимал призовых мест) и «Про» (выступающие спортсмены и действующие чемпионы). Об этом сообщает региональная федерация бодибилдинга.



Напомним в Бурятии в сентябре прошёл открытый чемпионат республики по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Подобный чемпионат Иркутской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини состоялся на прошлой неделе в Шелехове.

