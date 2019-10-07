Соревнования пройдут в начале ноября
9 ноября в Чите пройдёт чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу среди любителей. Турнир состоится в доме культуры железнодорожников. На соревнования приглашаются спортсмены, желающие выступить в следующих категориях:
- Детский фитнес;
- Бодибилдинг;
- Бодифитнес;
- Фитнес;
- Пляжный бодибилдинг;
- Фитнес-бикини;
- Фитнес-модель.
Категории будут разделены на любителей (те, кто ещё не выступал или не занимал призовых мест) и «Про» (выступающие спортсмены и действующие чемпионы). Об этом сообщает региональная федерация бодибилдинга.
Напомним в Бурятии в сентябре прошёл открытый чемпионат республики по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Подобный чемпионат Иркутской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини состоялся на прошлой неделе в Шелехове.
В Забайкалье выберут чемпиона по бодибилдингу
Общество, Фото:
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