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В Забайкалье выберут чемпиона по бодибилдингу

В Забайкалье выберут чемпиона по бодибилдингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут в начале ноября

9 ноября в Чите пройдёт чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу среди любителей. Турнир состоится в доме культуры железнодорожников. На соревнования приглашаются спортсмены, желающие выступить в следующих категориях:
- Детский фитнес;
- Бодибилдинг;
- Бодифитнес;
- Фитнес;
- Пляжный бодибилдинг;
- Фитнес-бикини;
- Фитнес-модель.

Категории будут разделены на любителей (те, кто ещё не выступал или не занимал призовых мест) и «Про» (выступающие спортсмены и действующие чемпионы). Об этом сообщает региональная федерация бодибилдинга.

Напомним в Бурятии в сентябре прошёл открытый чемпионат республики по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Подобный чемпионат Иркутской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини состоялся на прошлой неделе в Шелехове.
спорт бодибилдинг культуризм чемпионат Забайкальский край
 
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