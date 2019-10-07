Здание планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе
По контракту, срок сдачи детского сада в 102 микрорайоне Улан-Удэ был намечен на декабрь 2019 года. Однако, по словам подрядчика, готовность задания уже сейчас составляет почти 100%.
Сам детский сад состоит их четырёх корпусов. Они рассчитаны на 280 детей от полутора лет и старше. В здании уже завершены все строительно-монтажные работы. Сейчас идёт установка технологического оборудования. Также завершается благоустройство территории – посажены последние кусты, уложен асфальт.
На следующей неделе застройщик планирует ввести здание в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В 102 микрорайоне Улан-Удэ завершается строительство детсада
Общество, Фото:
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