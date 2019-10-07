В Бурятии сократят штат ГИБДД

Массовое сокращение коснётся многих регионов России
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции России будет сокращена на 2 тысячи сотрудников, передаёт «Коммерсантъ». Соответствующий приказ за подписью главы МВД России Владимира Колокольцева появился в Telegram-канале «Омбудсмен полиции», источник «Ъ» подтвердил подлинность документа.
Согласно приказу, штат будет сокращён за счёт «незамещённых должностей начальствующего состава».
По данным ИА REGNUM, в регионах Сибири планируют сократить штат ГИБДД на 340 рабочих мест. Более 80 единиц сократят в Бурятии, Алтайском крае, Иркутской области, в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Хакасии, Туве, Красноярском крае и Республике Алтай.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на данный момент не располагают информацией о сокращении.
Михаил Асташов занял первое место в классе PTS-2
Здание планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе
Массовое сокращение коснётся многих регионов России
5 октября после капитального ремонта открылся дом культуры в селе Комсомольское Еравнинского района, где проживает более 700 человек
Азы фотоискусства осваивают ребята в Курумканском районе
В Бурятию прибыла официальная делегация лам из Гоман дацана (Индия) под руководством Каджог Ринпоче
Одного из них задержали возле торгового центра «Сагаан Морин»
София Матхеева из Бурятии попала на первенство мира в связи с болезнью другой россиянки
Женщину осудили за ложный донос
Наталья Шадрина одержала победу над спортсменкой из Индии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвёртого дня соревнований
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике днём местами небольшой мокрый снег и снег
Авария произошла на площади Славы
Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе
Возбуждено уголовное дело
Наталья Шадрина сразится со спортсменкой из Индии