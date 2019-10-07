В Бурятии сократят штат ГИБДД









Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции России будет сокращена на 2 тысячи сотрудников, передаёт «Коммерсантъ». Соответствующий приказ за подписью главы МВД России Владимира Колокольцева появился в Telegram-канале «Омбудсмен полиции», источник «Ъ» подтвердил подлинность документа.Согласно приказу, штат будет сокращён за счёт «незамещённых должностей начальствующего состава».По данным ИА REGNUM, в регионах Сибири планируют сократить штат ГИБДД на 340 рабочих мест. Более 80 единиц сократят в Бурятии, Алтайском крае, Иркутской области, в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Хакасии, Туве, Красноярском крае и Республике Алтай.В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на данный момент не располагают информацией о сокращении.