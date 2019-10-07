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Ламы из Индии строят мандалу в Улан-Удэ

Ламы из Индии строят мандалу в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятию прибыла официальная делегация лам из Гоман дацана (Индия) под руководством Каджог Ринпоче

В здании БГУ на Смолина, 24А монахи строят мандалу богини Янжимы, проводят лекции и ритуалы. Это уже 10-й официальный тур монастыря Гоман в нашей стране. В Бурятии лам принимает Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева. Об этом сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Расписание пребывания делегации на ближайшие дни:

7 октября, понедельник

8:00 – 9:00 – хурал (молебен) Сэржэм, Далгха.

18.00 – 20:00 – хурал Лагуг – ритуал использующийся для возвращения жизненной энергии.

8 октября, вторник

8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга

18.00 – 20:00. В праздновании 600-летней годовщины Чже Цонкапы. Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – шижурма.

9 октября, среда

8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далгха

17:00 -18:00 – освящение мандалы Янжима Бурхан.

18:30 – 20:00 – Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – Шижурма . (продолжения).

10 октября, четверг

8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга
17.00 – молебен Намжилма Бурхан (долгой жизни).
18:30 – 20:00 – Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – шижурма (продолжения).

11 октября, пятница

8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга.
16:00 – ритуал Жабши – подношение 400 даров. Устранения болезней, влияния вредоносных сил.
18:30 – 20:00 – Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – шижурма . (продолжения)

12 октября, суббота

8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга
17:00 – ритуал Часум - избавление от преград на пути посредством трёхчастного подношения.

13 октября, воскресенье

10:00 – церемония разрушения Мандалы
12:00 – хурал Эхэ Далга Намсарай, освящения Бумба Намсарай.
13:00 – 14:00 – раздача песка.






мандала буддизм
 
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