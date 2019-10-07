Ламы из Индии строят мандалу в Улан-Удэ





12 октября, суббота





13 октября, воскресенье

В здании БГУ на Смолина, 24А монахи строят мандалу богини Янжимы, проводят лекции и ритуалы. Это уже 10-й официальный тур монастыря Гоман в нашей стране. В Бурятии лам принимает Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева. Об этом сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.Расписание пребывания делегации на ближайшие дни:8:00 – 9:00 – хурал (молебен) Сэржэм, Далгха.18.00 – 20:00 – хурал Лагуг – ритуал использующийся для возвращения жизненной энергии.8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга18.00 – 20:00. В праздновании 600-летней годовщины Чже Цонкапы. Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – шижурма.8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далгха17:00 -18:00 – освящение мандалы Янжима Бурхан.18:30 – 20:00 – Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – Шижурма . (продолжения).8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга17.00 – молебен Намжилма Бурхан (долгой жизни).18:30 – 20:00 – Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – шижурма (продолжения).8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга.16:00 – ритуал Жабши – подношение 400 даров. Устранения болезней, влияния вредоносных сил.18:30 – 20:00 – Каджог Ринпоче даст комментарию по «тексты Ежедневных практик» Ендэн – шижурма . (продолжения)8:00 – 9:00 – хурал Сэржэм, Далга17:00 – ритуал Часум - избавление от преград на пути посредством трёхчастного подношения.10:00 – церемония разрушения Мандалы12:00 – хурал Эхэ Далга Намсарай, освящения Бумба Намсарай.13:00 – 14:00 – раздача песка.