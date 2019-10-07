По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике днём местами небольшой мокрый снег и снег
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 13-18 м/с. Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами по северу 7-12 мороза, днём 5-10, местами по южной половине до 15 тепла.
На перевалах автодорог местами гололедица, накаты.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 7-9 тепла.
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, Фото:
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