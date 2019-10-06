В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

Авария произошла на площади Славы
В пятницу, 4 октября, на площади Славы в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, столкнулись «Тойота Премио» и «Тойота Марч».
- Водитель «Премио» не предоставил преимущество движения иномарке и произошло столкновение, - сообщил «Байкал-Daily» свидетель аварии.
В результате аварии пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
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