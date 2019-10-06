В Улан-Удэ студентка украла деньги с банковского счёта

Возбуждено уголовное дело



Сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ задержал 16-летнюю студентку. Девушка подозревается в краже денежных средств с банковского счёта.



- В конце сентября в полицию с заявлением о краже телефона и денежных средств с банковской карты обратился житель Поселья. Мужчина сообщил, что в ходе распития спиртных напитков у него был украден мобильный телефон. Затем неизвестный перевёл пять тысяч рублей с его банковского счёта, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Следователем установлено, что мобильный телефон у собутыльника украла одна из женщин, которая находилась в компании. Затем она передала гаджет своей юной знакомой. Несовершеннолетняя, увидев сервисные банковские сообщения, перевела деньги на счёт знакомого, а затем обналичила средства.



За кражу возбуждено уголовное дело.

