Спортсменка из Бурятии сегодня выйдет на ринг чемпионата мира



Бои в рамках проходят с 3 октября по 13 октября. Причем у соревнования два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно полуфиналы и финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.



Бои проводят в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.



Ринг А:



60 кг.

POTKONEN Mira (1) (Финляндия) - BRUGGER Sandra (Швейцария)

ZIDANI AMINA (Франция) - ECU PALACIOS ESPINOZA Marie Jose (Эквадор)

BROADHURST Amy Sara (Ирландия) - GER KLEINHANS Maya (Германия)

RYGIELSKA Aneta (Польша) - YARSHEVICH Ala (5) (Беларусь)

WU Shih-Yi (7) (Китайский Тайпей) - FIOLEK Irine (Канада)

WANG CONG (Китай) — ALEXIUSSON Agnes (Швеция)

KODIROVA Raykhona (Узбекистан) - STAROVOITOVA Ana (Литва)

MONKHOR Namuun (Монголия) - CALISKAN Sema (3) (Турция)



81 кг.

BAGLEY JESSICA PAIGE (Австралия) — SHOLTAY Fariza (Казахстан)



Ринг Б



60 кг.

DEVI LAISHRAM SARITA (4) (Индия) - SHADRINA NATALIA (Россия)

JULIETH DAYANA Cordero (Колумбия) - YUMBA Naomie (Конго)

FERREIRA Beatriz Iasmin (Бразилия) - KENOSI Keamogetse S. (Ботсвана)

ALCALA OMAILYN (Венесуэла) - ZULKAYNAROVA Shoira (8) (Таджикистан)

SANCHEZ Dayana Erika Iohanna (6) (Аргентина) - AMATO FRANCESCA (Италия)

WILLIAMS Elisa (Панама) - ELLIS Rashida S. Q. (США)

VOLOSSENKO Rimma (Казахстан) - ENG MURNEY Paige (Англия)

STRIDSMAN Anja (Австралия) - SEESONDEE Sudaporn (2) (Таиланд)



81 кг.

NANDINI (Индия) - SCHONBERGER Irina-Nicoletta (Германия)



