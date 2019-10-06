Спортсменка из Бурятии сегодня выйдет на ринг чемпионата мира

Сегодня на ринг чемпионата мира по боксу среди женщина выйдет капитан сборной России, бурятская спортсменка Наталья Шадрина. Её соперницей станет спортсменка из Индии Сарита Лашрам Деви, которую организаторы из международной федерации бокса (AIBA) причислили к одной из фавориток турнира. Бой состоится в 18:00 в ФСК.
Как сообщал «Байкал-Daily», во второй соревновательный день Наталья одержала победу над соперницей из Алжира Имани Хелиф. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Также сегодня параллельно будут проходить поединки на ринге А.
Бои в рамках проходят с 3 октября по 13 октября. Причем у соревнования два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно полуфиналы и финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.
Бои проводят в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.
Ринг А:
60 кг.
POTKONEN Mira (1) (Финляндия) - BRUGGER Sandra (Швейцария)
ZIDANI AMINA (Франция) - ECU PALACIOS ESPINOZA Marie Jose (Эквадор)
BROADHURST Amy Sara (Ирландия) - GER KLEINHANS Maya (Германия)
RYGIELSKA Aneta (Польша) - YARSHEVICH Ala (5) (Беларусь)
WU Shih-Yi (7) (Китайский Тайпей) - FIOLEK Irine (Канада)
WANG CONG (Китай) — ALEXIUSSON Agnes (Швеция)
KODIROVA Raykhona (Узбекистан) - STAROVOITOVA Ana (Литва)
MONKHOR Namuun (Монголия) - CALISKAN Sema (3) (Турция)
81 кг.
BAGLEY JESSICA PAIGE (Австралия) — SHOLTAY Fariza (Казахстан)
Ринг Б
60 кг.
DEVI LAISHRAM SARITA (4) (Индия) - SHADRINA NATALIA (Россия)
JULIETH DAYANA Cordero (Колумбия) - YUMBA Naomie (Конго)
FERREIRA Beatriz Iasmin (Бразилия) - KENOSI Keamogetse S. (Ботсвана)
ALCALA OMAILYN (Венесуэла) - ZULKAYNAROVA Shoira (8) (Таджикистан)
SANCHEZ Dayana Erika Iohanna (6) (Аргентина) - AMATO FRANCESCA (Италия)
WILLIAMS Elisa (Панама) - ELLIS Rashida S. Q. (США)
VOLOSSENKO Rimma (Казахстан) - ENG MURNEY Paige (Англия)
STRIDSMAN Anja (Австралия) - SEESONDEE Sudaporn (2) (Таиланд)
81 кг.
NANDINI (Индия) - SCHONBERGER Irina-Nicoletta (Германия)