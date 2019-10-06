Два видео стали победителями в конкурсе ESTEL Video Awards-2019
Два видеоролика от участников из Бурятии стали победителями конкурса ESTEL Video Awards-2019.
Гран-при конкурса получила Ринчинова Людмила за видео под названием «Natural beauty». В небольшом ролике рассказывается о естественной женской красоте.
- Каждая женщина прекрасна по-своему. Совершенство естественного! – говорится в описании видео.
В записи женщины, не стесняясь, показывают свои «изъяны»: шрамы от операций, пышную фигуру, неровные зубы, и улыбаются.
- Настоящая красота свободна от любых определений. Она принадлежит всем, - заключают в ролике.
Ролик Александра Хабитуева «Concervancy» стал победителем в номинации «Авторское видео». В нём рассказали о проблеме загрязнения озера Байкал.
- Озеро Байкал – огромное древнее озеро в горах Сибири к северу от монгольской границы. Байкал и его прибрежные территории населены разнообразной флорой и фауной. При этом большая часть видов эндемична. Сегодня экология Байкала находится под угрозой в связи с легкомысленным отношением человека к природе. Большинству людей безразлична эта проблема. Мы призываем вас не оставаться безучастными! – говорится в описании к видео.
В сюжете видео представлены отдыхающая девушка и образ Байкала. Уснувшей на побережье девушке приснился мусор из озера. Во сне, девушка в образе Байкала, будто задыхалась в полиэтилене, путалась в сетях и пластиковых бутылках. Проснувшись, героиня ролика убрала мусор на берегу озера.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом арт-видео Александра «Рождения крик – смерти начало» также стало победителем на конкурсе ESTEL Video Awards.
Работы жителей Бурятии покорили жюри конкурса ESTEL
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