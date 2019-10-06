В Улан-Удэ пройдёт конкурс «Имя отца»



В рамках Дней бурятского языка Центральная городская библиотека имени Калашникова ежегодно проводит различные конкурсы. В 2019 году библиотека организует конкурс на лучшее чтение поэтических произведений по теме «Имя отца» («Эсэгымни нэрэ»). Конкурс посвящён Дню отца, который стал отмечаться в Бурятии с 2018 года в последнее воскресенье октября.



Заявки на участие принимаются до 28 октября. Состязание пройдёт 29 октября. С положением по конкурсу можно ознакомиться на сайте учреждения.

